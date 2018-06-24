Сборная Англии разгромила команду Панамы на ЧМ в России

Сборная Англии одержала крупную победу над командой Панамы, матч второго тура группового этапа чемпионата мира, прошедший в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 6:1. Англия и вышла в плей-офф турнира.

Среди англичан забитыми мячами отметились Джон Стоунс (8-я и 40-я минуты), Гарри Кейн (22, с пенальти, 45, с пенальти, 62) и Джесси Лингард (36), передает ТАСС.

В сборной Панамы отличился Фелипе Балой (78).

На первой в истории очной встрече сборных Англии и Панамы присутствовало 43 тыс. 319 зрителей. Англичане не проигрывали на ЧМ командам из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с 1950 года.

В турнирной таблице группы G сборная Англии догнала команду Бельгии, набрав шесть очков. Обе команды обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.

В заключительном туре команды Бельгии и Англии разыграют первое место в группе, их матч пройдет 28 июня в Калининграде.

В пресс-службе ФИФА сообщили, что нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы.