Бессрочный режим прекращения огня объявили в Донбассе

Стороны договорились о бессрочном режиме прекращения огня в Донбассе с 1 июля, сообщил полномочный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

По словам Грызлова, контактная группа по урегулированию ситуации в среду приняла заявление «о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая», передает РИА «Новости».

«В заявлении отмечается важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 года 00 часов 01 минуты по киевскому времени», – сказал он.

По его словам, стороны также подтвердили намерение полностью выполнять минские соглашения.

В мае Борис Грызлов говорил, что контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности у Донецкой фильтровальной станции.