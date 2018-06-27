Британия решила профинансировать борьбу Украины с «российской дезинформацией»

Великобритания решила выделить 6,6 млн долларов Украине на противостояние «российской дезинформации», заявили в британском МИД.

Отмечается, что деньги направят на «поддержку украинской общественной телерадиовещательной компании», а также на проект помощи украинским школам «по созданию устойчивости против дезинформации» и на финансирование сети НПО в Европе, которые займутся развенчанием недостоверных новостей, передает ТАСС.

Эти расходы будут частью общего пакета помощи в 46 млн долларов. О выделении этих денег глава МИД Британии Борис Джонсон объявит на конференции по проведению реформ на Украине в среду.

Еще 17,7 млн долларов из этой суммы будут направлены на обеспечение безопасности и стабильности, продвижение мира в зонах конфликта, искоренение коррупции и усиление гражданского общества. 14,5 млн долларов направят на поддержку реформ на Украине, еще 8 млн долларов – на оказание гуманитарной помощи.

Джонсон заявил, что в ситуации, когда Россия «продолжает усилия по дестабилизации Украины и сохраняющейся оккупации Крыма», Лондон должен помогать, чтобы гарантировать Украине «блестящее, стабильное и процветающее будущее».

«Именно поэтому мы продолжим оказывать поддержку, которая поможет Украине восстанавливаться, опираясь на прогресс, которого она достигла начиная с 2014 года и с момента прошлогодней первой лондонской конференция, посвященной проведению реформ на Украине», – заявил Джонсон.

По его словам, это важно и с точки зрения сохранения европейских ценностей и безопасности Европы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Европа в борьбе с «российской пропагандой и дезинформацией» становится жертвой собственных СМИ.