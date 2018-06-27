В ЕС решили ужесточить правила ввоза наличных

Комитет постпредов стран Евросоюза одобрил инициативу по изменению регламента о ввозе и вывозе наличных денег в целях борьбы с терроризмом и мошенничеством, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В данный момент в ЕС при въезде и выезде требуется декларировать наличные деньги, сумма которых превышает 10 тыс. евро, передает РИА «Новости».

По новому законодательству ввозимые и вывозимые наличные средства на сумму 10 тыс. евро или больше будут декларироваться таможенным органом. Декларация будет оформляться независимо от того, имеет гражданин деньги при себе, в багаже или транспорте.

Нововведением является то, что к наличным деньгам будут приравниваться золотые украшения, слитки и иные драгоценности, а также предоплаченные платежные карточки, не привязанные к счетам в банках стран ЕС.

Также предлагается наделить компетентные органы полномочием запрашивать отправителя или получателя, чтобы «сделать раскрывающую декларацию» в письменной форме или в электронном виде при отправке денежных средств в почтовых отправлениях, курьерских грузах и грузовых контейнерах.

Регламент еще предстоит утвердить Совету ЕС и Европарламенту.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой смогут рассчитываться физические лица.