Предсказано введение в России порога на расчеты наличными

Глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров назвал неизбежным введение в России ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой физические лица могут рассчитываться.

Озеров напомнил, что в странах Западной Европы, например, в Италии, покупатель не может оплатить покупку наличными, если ее стоимость превышает 1 тыс. евро. В этом случае приходится платить по безналу. «Мы к этому тоже придем, это вопрос времени», – сообщил Озеров РИА «Новости».

В то же время, по его словам, россияне не готовы отказаться от наличных денег. Между тем, в прошлом году доля безналичных оплат составила 38%.

В январе прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными в России. Однако позже он заявил, что его ведомство в ближайшие пару лет не намерено принимать меры по ограничению расчетов наличными деньгами.