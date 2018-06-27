Варшава пересмотрит скандальный закон о холокосте

Польские власти решили скорректировать закон об уголовном наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к холокосту, заявил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик.

По его словам, премьер республики Матеуш Моравецкий предложил Сейму добавить в план заседания пункт, касающийся обновления закона. Поправки уже направлены парламентариям.

«Мы хотим внести правки, в основе которых отказ от январского обновления закона о ИНП (Институте национальной памяти). Мы отходим от уголовных норм, которые могут отвлечь внимание от цели первоначальных изменений», – сказал Дворчик.

Он отметил, что основной целью закона «была защита доброго имени Польши и исторической правды», передает ТАСС.

Напомним, 1 марта скандальный польский закон о холокосте и бандеровщине вступил в силу. Он предполагает введение уголовной ответственности за высказывания о причастности поляков к холокосту, за что был раскритикован Израилем и США.