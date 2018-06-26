Директор группы «Звери» объяснила отмену концерта в Киеве

Поводом для отмены выступления группы «Звери» на фестивале Atlas Weekend в Киеве стало несоблюдение технического райдера.

Российская группа «Звери» отменила свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве из-за несоблюдения прописанных в райдере требований коллектива. По словам директора группы Леры Агаповой, музыканты могут не жить в пятизвездочной гостинице, но качественное оборудование, обеспечивающее должный свет и звук, должно быть на сцене, сообщает РИА «Новости».

«Отменили в связи с непрофессионализмом принимающей стороны. У нас есть райдеры: световой, звуковой. Группа «Звери» очень внимательно относится к тому, чтобы наши технические требования были соблюдены. Если они не соблюдаются, группа не выезжает и все», – подчеркнула Агапова.

Директор группы добавила, что никакой политической подоплеки в отказе нет, поскольку группа пять лет ездит на Украину, и не участвует в политике.

Организаторы фестиваля Atlas Weekend неоднократно пытались пригласить коллектив, но музыкантов не устраивает оборудование:

«Когда ты работаешь на китайском оборудовании, которое тебе предоставляют, это ни в какие ворота», – добавила Агапова.

По ее словам, у группы был неприятный опыт работы в Кирове, когда после концерта им предъявили претензии по качеству звука, после чего музыканты решили не выступать, если организаторы не могут обеспечить качественную аппаратуру.

Об отмене концерта группы «Звери» в Киеве стало известно накануне.