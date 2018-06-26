Полиция занялась расследованием дела о крупной краже у фанатов из Саудовской Аравии

Мошенники обещали за эту сумму организовать перелет болельщиков из Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград.

«Болельщик из Саудовской Аравии рассказал, что вечером 24 июня отдал неизвестному 120 тыс. долларов и 110 тыс. евро (15,7 млн рублей) за организацию перелета из Москвы в Волгоград. Затем неизвестный с этими деньгами скрылся», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи устанавливают точное число потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля.