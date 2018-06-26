Стали известны сроки начала конструкторских работ над подлодкой «Хаски»

В 2019 году начнутся опытно-конструкторские работы над проектом многоцелевой подводной лодки «Хаски», сообщили в петербургском морском бюро машиностроения «Малахит».

Данные работы вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, передает Defence.ru содержание отчета «Малахита» за год деятельности.

Отмечается, что в 2017 году в бюро машиностроения выполнялись работы по инвестиционному проекту формирования технического облика и по разработке аванпроектов – вариантов перспективных многоцелевых атомных подводных лодок.

В них вошли научно-исследовательские работы по созданию субмарин пятого поколения.

Объем инвестиций госзаказа составляет 584,2 млн рублей, источником финансирования является чистая прибыль бюро.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что концептуальное проектирование «Хаски» завершено, аванпроект дорабатывается в соответствии с замечаниями представителей ВМФ России.

Ожидается, что формирование облика новой атомной подлодки займет около двух лет. Общее проектирование планируют завершить за пять лет.

Напомним, в мае стали известны сроки строительства подлодки «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

На Западе лодку уже прозвали «подводным аналогом F-35».