Франция заявила об историческом шансе, который дает Трамп

Договоренности между Парижем и Берлином, в том числе по бюджету еврозоны, являются крайне важными в тот момент, когда президент США Дональд Трамп пытается «ослабить Европу», заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Ле Мэр заявил, что Трамп «дает нам повод для объединения и исторический шанс стать сильнее», передает ТАСС со ссылкой на The Financial Times.

Предложение Франции о создании бюджета еврозоны уже согласовали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Данное соглашение – это лучшее, чего мы можем добиться в нынешней политической и экономической ситуации. Оно отражает твердость убеждений Меркель и Макрона», – заявил Ле Мэр.

Согласно планам, создание бюджета зоны евро, отдельного от бюджета ЕС, станет частью широкой реформы европейского монетарного союза и даст сообществу дополнительные финансовые инструменты для стимулирования экономического роста и предупреждения кризисов.

Также странам зоны евро, вступающим в рецессию, будет разрешено уменьшить взносы в общий бюджет.

«Это позволит странам продолжать инвестировать в инновации и исследования – те сферы, расходы на которые сокращаются в первую очередь в случае экономического спада, но которые позволяют в то же время быстрее выходить из него», – подчеркнул Ле Мэр.



В начале июня канцлер Германии Ангела Меркель впервые детально отреагировала на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о реформировании еврозоны, поддержав некоторые из идей французского лидера. В частности, она поддержала идею создания инвестиционного бюджета для выравнивания экономических различий между странами еврозоны.

Немецкий министр финансов Олаф Шольц отмечал, что предложение Германии и Франции вызвало противоречивые реакции.

Напомним, 23 июня против предложения Германии и Франции по созданию общего бюджета для еврозоны выступили 12 стран Евросоюза, они составили протестное письмо, заявив, что однозначно не одобряют эту инициативу.