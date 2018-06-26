Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 4 копейки – до 62,82 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,46 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 74,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».