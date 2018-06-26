Нефть подорожала в ожидании повышения добычи в странах ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх на оценках инвесторами баланса спроса и предложения на американском рынке и перспективах повышения добычи в странах ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась 8 центов – 74,81 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах NYMEX выросла к этому времени на 16 центов и составила 68,24 доллара за баррель, передает «Интерфакс».