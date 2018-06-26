Названы регионы с лучшим хлебом

Самый качественный в России хлеб производится в Самарской, Астраханской, Нижегородской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае, следует из исследования Роскачества.

В течение года Роскачество проводило исследование нарезных батонов всех федеральных округов России.

Выяснилось, что 14% пшеничного белого хлеба не соответствует требованиям законодательства. При этом доля изделий, соответствующих опережающим требованиям стандарта, значительно выше – 32%.

Отмечается, что почти четверть отличившихся производителей уже получили Знак качества.

К категории качественных и безопасных продуктов отнесли 54% исследуемого хлеба.

Всего в рамках исследования специалисты Роскачества проверили 176 торговых марок в 62 регионах страны. Хлеб оценивался по качеству ингредиентов, наличию пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни. Также учитывались физико-технические параметры: цвет, форма, надрезы, мякиш хлеба.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как изменилось качества хлеба за пять лет.