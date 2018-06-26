На Украине заявили о невозможности построить «Северный поток – 2»

Украинский политолог и журналист Дмитрий Гордон выразил уверенность в том, что строительство «Северного потока ­– 2» никогда не завершится из-за позиции Вашингтона.

Гордон выразил уверенность, что «Северный поток – 2» не будет построен, «потому что США возражают» и начнут накладывать персональные санкции.

«И те, кто строят «Северный поток – 2», будут думать, что им важнее: построить «Северный поток – 2» или лишиться огромного количества денег», – сказал Гордон в эфире программы «Большой вечер», передает «Ридус».

В эфире телеканала NewsOne журналист также призвал Киев вводить санкции против всех, кто участвует в строительстве газопровода, в том числе против западных компаний и политиков.

Тем временем США смягчили требования к «Северному потоку – 2», но также надеются, что ЕС приостановит строительство газопровода.

25 июня вице-президент по вопросам Энергетического союза Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что США нужно обсудить с ЕС вопрос санкций против таких проектов, как «Северный поток – 2».