На Украине Московскую улицу предложили переименовать в Кальянную

На сайте горсовета украинского города Николаев появилась петиция с предложением переименовать улицу Московскую в Кальянную.

Инициатива принадлежит Николаю Дмитриеву, ранее работавшему в отделе по вопросам молодежи и туризма Николаевской областной государственной администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой NewsOne.

Активист пояснил, что в городе открывается все больше различных заведений, и «особую нишу среди них занимают именно кальянные».

Он утверждает также, что многие жители Николаева «плохо представляют отдых без кальяна».

«Учитывая количество открытых заведений, в которых можно покурить кальян по ул. Московской, а их на данный момент уже больше 10, предлагаю идти в ногу со временем и показать всем прогрессивность нашего города. Так же зная, что происходит на востоке нашей страны, помня ситуацию с Крымом, считаю ужасным, что в нашем городе до сих пор есть улица Московская!», – написал Дмитриев.

Автор уверен, что местные жители поддержат его задумку, так как «большинство людей любят покурить хороший кальян в приятной обстановке с друзьями, любимыми, под хорошую музыку и с настольными играми».

Соответствующая петиция была зарегистрирована в понедельник, 25 июня. На данный момент ее подписали 20 человек. Всего требуется 1 тыс. подписей.

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