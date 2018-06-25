Малафеев назвал условия успеха россиян в матче с Уругваем

Сборная России имеет шансы на успех в игре с командой Уругвая, для этого подопечным Станислава Черчесова нужно «выключить» из игры нападающих соперника Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, заявил легендарный вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев.

«Сборная России играет достаточно дисциплинированно, по статистике, помимо забитого мяча, ни одного удара в створ ворот (Игоря) Акинфеева не было, то есть мы практически не даем бить. Стоимость всей команды Уругвая - 400 млн евро, а у нас - около 140 млн, и Кавани с Суаресом стоят, как одна сборная России. Но если этих двоих «выключить», то может получиться такой же матч, как с Египтом, когда (Мохаммеду) Салаху не удалось ничего показать», – цитирует ТАСС Малафеева.

По его словам, есть основания считать, что команда Станислава Черчесова добьется в этом игре положительного результата.

«Я делаю выводы из того, что сборная России хорошо начала групповой этап и чувствует в себе силы, в отличие от Уругвая, который со скрипом обыгрывает своих оппонентов. Соперник показал в предыдущем отборочном цикле, что любит играть в атаку, при этом дает бить по своим воротам, часто ошибается. У них присутствует присущий латиноамериканским командам авантюризм», – сказал Малафеев.

Он отметил также, что до начала чемпионата мира все ругали сборную России, а после двух достаточно убедительных побед над пусть и не самыми сильными сборными все начинают верить в чудо.

«Мы, безусловно, верим в нашу сборную, но впереди команды, которые будут стоить под 1 млрдд. Это из той же серии, когда российские клубы играют против европейских грандов - «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», где стоимость игроков и их мастерство достаточно высоки», – подчеркнул Малафеев.

Он особо отметил, что на ЧМ-2018 еще не было ни одной нулевой ничьей.

«В футболе бывают чудеса, бывает то, что мы видели на этом чемпионате мира, – испанцы и португальцы с трудом обыгрывают команды Ирана и Марокко, Аргентина теряет очки. Фавориты оступаются, Бразилия в добавленное время обыгрывает Коста-Рику. Непредсказуемых исходов много, и в дальнейшем мы увидим, возможно, еще что-то необычное. Этим и привлекателен мировой футбол, эти форумы, на которые приезжают сильнейшие сборные мира», – добавил Малафеев.

Напомним, ранее в понедельник экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан заявил, что его команде будет сложно в матче против команды России, так как россияне будут играть при домашних трибунах.