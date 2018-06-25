Трамп пригрозил не избавившимся от пошлин странам

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес стран, которые не избавились от торговых барьеров и пошлин на американские товары.

«США настаивают на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины», – написал Трамп в Twitter.

«Иначе они столкнутся с большими, чем просто ответными мерами, со стороны США», – добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что «торговля должна быть справедливой», а не «улицей с односторонним движением».

Между тем, сам Трамп проводит жесткую экономическую политику на внешней арене. Он развязал торговую войну с Китаем и с союзниками США.