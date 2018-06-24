Израильские силы ПВО выпустили ракету по беспилотнику в Сирии

Израильские военные выпустили зенитную ракету по приближавшемуся к границе со стороны Сирии беспилотному летательному аппарату, сообщили в армейской пресс-службе.

При этом израильтяне не уточняют тип дрона, его принадлежность и назначение, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по БПЛА была выпущена ракета Patriot.

«В результате БПЛА удалился от границы. Поражения не было», – говорится в сообщении.

19 июня неизвестный беспилотный летательный аппарат, предположительно, израильский, упал в сирийской провинции Кунейтра.