Почти 500 тонн биоэтанола взорвалось на украинской спиртобазе

В Тернопольской области Украины взорвались емкости с биоэтанолом объемом около 480 тонн, сообщает госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел в городе Збараж. Емкости взорвались на территории недействующей спиртобазы, передает РИА «Новости».

Взрыв в одноэтажном складском здании привел к пожару, огонь перекинулся на соседнее здание.

Пострадавших нет, жители домов, стоящих рядом со спиртобазой, были эвакуированы.