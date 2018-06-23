В Крыму рассказали о блогерах-вредителях

Некоторые крымские блогеры сознательно работают на создание негативного образа российского региона, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Иоффе отметил, что блогерство стало профессией, и высказался против того, чтобы называть блогеров «общественниками». «Я как филолог возражаю против этого. Все фамилии, которые сегодня мелькают в крымской информационной сфере, я не могу совместить ни с одной общественной организацией», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, такие люди «подвизались выдавать негативную информацию о тех или иных явлениях в Крыму или действиях крымской власти».

Иоффе подчеркнул, что крымская власть не является безгрешной или святой, однако, по его словам, если человек «посвящает все свое время только одному негативу, это говорит о том, что у него есть такая цель».

Глава общественной палаты Крыма задался вопросом о том, кто ставит такие задачи этим блогерам и кто их труд оплачивает. Он выразил уверенность в том, что если разобраться, кто стоит за определенной группой крымских блогеров, можно найти ответы на многие вопросы.

При этом глава ОП заверил, что не хотел бы лишать блогеров права критиковать власть, однако «если это объективное отражение действительности, то почему это только негатив, почему под их перьями и из их уст ничего не слышно положительного».

Он подчеркнул, что на Украине уже предлагают некоторых крымских блогеров «взять на кошт», то есть оплачивать их негативизм. У противников Крыма есть спрос на подобную негативную позицию в информационной войне.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.