Роскосмос показал самый крутой пас ЧМ

Госкорпорация Роскосмос опубликовала в соцсетях шутливый ролик, в котором использованы фрагменты матча ЧМ между Португалией и Марокко и съемки с МКС при участии космонавта Олега Артемьева.

Из сообщения к видео следует, что оно было создано фанатами и энтузиастами футбола, которые решили объединить тему космоса и ЧМ.

В ролике футбольный мяч прилетает на МКС после неудачного удара нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Мяч ловит космонавт Олег Артемьев, после чего делает обратный «пас». Мяч возвращается на стадион и попадает в голову Роналду, который из-за этого падает в штрафной площади соперника.

Отмечается, что космические мотивы уже не в первый раз используются в связи с ЧМ-2018. Например, на официальной эмблеме турнира «изображены иллюминаторы, через которые виден открытый космос, звезды и след отрывающейся от Земли и взмывающей вверх ракеты».

Ранее сообщалось, что Роналду установил в России новый рекорд.