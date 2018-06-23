Умер барабанщик группы Pantera

В США на 54-м году жизни скончался барабанщик и один из основателей американской грув-метал-группы Pantera Винни Пол Эбботт.

«Скончался Винсент Пол Эбботт, известный также как Винни Пол. Подробности не сообщаются. Семья просит вас проявить уважение к частной жизни в сложившейся ситуации», – следует из записи в официальной группе Pantera в Facebook.

Группа Pantera начала свое существование в 1981 году благодаря усилиям школьных друзей Винни Пола Эбботта, Томми Брэдфорда, Терри Глэйза, Донни Харта, а также младшего брата Эбботта Даррелла.

За годы музыкальной карьеры группа выпустила девять студийных альбомов, продала более 40 млн копий пластинок и четыре раза номинировалась на премию «Грэмми».

Кроме того, Pantera принимала участие в одном из первых крупных рок-фестивалей в СССР «Монстры рока».

Группа распалась в 2003 году. После этого братья Эббот создали новый музыкальный коллектив под названием Damageplan.

В 2006 году Винни Пол сформировал группу Hellyeah, которая выпустила пять студийных альбомов.