Военный самолет разбился в США

В американском штате Нью-Мексико разбился легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США, следует из заявления представителей авиабазы Холломан.

Инцидент, о котором стало известно в субботу, произошел в пятницу в 11.30 по местному времени (22.30). Пилот госпитализирован с травмами, информация о втором пострадавшем военнослужащем уточняется, передает РИА «Новости».

A-29 Super Tucano является модификацией бразильского легкого турбовинтового штурмовика EMB-314 Super Tucano, предназначенного для ВВС США.

Самолеты этой модели используются Пентагоном для летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.

Напомним, в мае в США разбился военно-транспортный самолет.