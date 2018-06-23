Объявлено о прекращении деятельности туроператора «Матрешка-Тур»

Компания «Матрешка-Тур» сообщила о прекращении туроператорской деятельности.

Такое решение принято «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта», сообщается на сайте оператора. Поясняется, что фирма не может восстановиться в реестре туроператоров, так как отозвана лицензия у «Инвестстраха» – компании, которая предоставляла финансовые гарантии.

Туроператор пояснил, что ситуация с туристами на Хайнане в декабре 2017 года привела к «получению массы рекламаций по поводу отмены и приостановки некоторых полетных программ».

Однако тогда компания смогла восстановиться в Едином федеральном реестре туроператоров. Фирме удалось «собственными усилиями» выплатить 20 млн рублей долга по нереализованным турам, но «из-за вынужденной приостановки туроператорской деятельности, к сожалению, нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам».

Турфирма выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией.