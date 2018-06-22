Опубликовано видео наезда БМП на легковушку на трассе

Во время проезда колонны БМП по автодороге около Гродно в Белоруссии одна из машин потеряла управление и раздавила легковушку.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как БМП повернула на трассу и ее занесло, в результате боевая машина выехала на встречку и наехала на Volkswagen, сообщает «Вести.ру».

БМП остановилась на крыше Volkswagen, зажав водителя внутри. Сотрудникам МЧС удалось его вытащить. У него оказались лишь легкие травмы.