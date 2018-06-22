В России прошли мероприятия в связи с Днем памяти и скорби

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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Трамп стремится к громкому успеху в диалоге с Россией

Егор Холмогоров, Публицист
Еще недавно Трамп систематически терял очки – и под грузом обвинений в том, что его избрали «русские хакеры», и вследствие разочарования самих трампистов. Однако Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          В России прошли мероприятия в связи с Днем памяти и скорби

          22 июня 2018, 18:27

          Текст: Антон Касс

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          В пятницу, 22 июня, во всех регионах России отметили День памяти и скорби – 77 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны.

          В Ростове-на-Дону волонтеры, работающие на ЧМ-2018 по футболу, утром 22 июня приняли участие в акции в честь Дня памяти и скорби, проектный менеджер дирекции по региональному развитию и взаимодействию с партнерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», передает ТАСС.

          Акция проходила на набережной Дона. Все ее участники в четыре часа утра зажгли свечи памяти и посмотрели небольшой концерт.

          В Москве ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла в Музее Победы на Поклонной горе.

          «В России нет семьи, через которую не прошла бы война. В этот день мы вспоминаем не только своих родственников, но и каждого безымянного солдата. Десятки миллионов людей не вернулись домой. Пока мы бережно храним их имена, они останутся с нами. Вечная память и благодарность всем павшим в Великой Отечественной войне», – обратился к гостям директор музея Александр Школьник.

          Почетный караул пронес «Свечу памяти» от храма Георгия Победоносца до парадной лестницы музея, где ее встретили ветераны, воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы, представители ветеранских комитетов и общественных организаций, а также москвичи, многие из которых пришли с детьми. После минуты молчания от главной «Свечи памяти» они зажгли свои свечи и возложили их к мемориалу в Зале Памяти и Скорби.

          В Севастополе 22 июня завершился автопробег команды «Звездный Десант», приуроченный ко Дню памяти и скорби, передает Regnum.

          «16 июня наша автоколонна стартовала из Москвы с остановками в Воронеже, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Краснодаре, после чего по Крымскому мосту мы прибыли на полуостров, где уже посетили Керчь, Симферополь и Ялту. И вот, наконец, мы добрались до Севастополя, где ночью возложили цвету к Монументу воинской славы», – рассказала капитан команды «Звездный Десант» Злата Чепурная.

          В ночь на 22 июня на площади Нахимова у Мемориала героическим защитникам Севастополя жители города зажгли свечи и пустили в море бумажные кораблики в память о жертвах Великой Отечественной войны.

          В Краснодарском крае состоялась Церемония перезахоронения останков красноармейца Алексея Панченко, который погиб в Ивано-Франковской области в 1944 году. Прах бойца захоронили на его малой родине – в станице Родниковской Курганинского района Кубани.

          Как рассказал руководитель местного отделения «Юнармии» Алексей Кучеров, останки Алексея Панченко на КамАЗе с почестями доставили из местного музея к мемориалу «Скорбящая мать». Здесь состоялся траурный митинг, в котором приняли участие около 100 человек, в том числе поисковики и три поколения потомков погибшего героя. Затем останки были преданы земле с воинскими почестями.

          Останки красноармейца были обнаружены в Ивано-Франковской области Украины в 2016 году. Личность погибшего удалось установить по номеру медали «За отвагу», которую вручили Алексею Панченко приказом № 8/н 62-го артиллерийского полка 8-й стрелковой дивизии 4-ого Украинского фронта от 7 июля 1943 года.

          В Иркутске акцию «Свеча памяти» провели вечером, 21 июня. Мероприятие началось с траурного митинга у Мемориала славы «Вечный Огонь». Там волонтеры раздали листовки с текстом песни «Вставай, страна огромная...», ставшей одним из символов Великой Отечественной войны. Также состоялось возложение цветов, после чего присутствующие зажгли тысячу памятных свечей. А во время минуты молчания прозвучали 77 залпов (по количеству лет, прошедших с 1941 года) оружейного салюта.

          Около 200 тыс. жителей Иркутской области прошли по фронтовым дорогам. Из них более половины не вернулись. Более 30 тыс. человек умерли от ран и болезней, полученных во время войны уже после Победы. Помимо Иркутска, акцию «Свеча памяти» провели жители Ангарска, Братска, Зимы, Тайшета, Усть-Илимска и других районов Приангарья.

          Отметим, для поддержки героев войны благотворительный фонд «Память поколений» в 2016 году запустил акцию под названием «Красная гвоздика».

          Как рассказала исполнительный директор фонда Екатерина Круглова, идея акции «Красная гвоздика» возникла в 2015 году, но для подготовки требовалось определенное время, поэтому впервые акция стартовала через год.

          «Впервые россияне надели значки «Красная гвоздика» как символ деятельной помощи ветеранам ко Дню Победы в 2016 году, и тогда они распространялись только до Урала. Особенность «Красной гвоздики» заключается в том, что её нельзя получить бесплатно – только за пожертвование, причем эта символическая сумма в пересчете на миллионы значков, которые распространяются по всей стране, становится солидным вкладом в дело помощи ветеранам», – рассказала Круглова.

          По ее словам в 2017 году акция «Красная гвоздика» стала всероссийской и теперь проходит в 80 субъектах России.

          «В этом году число точек, в которых можно получить значок «Красная гвоздика» за пожертвование, более 50 тыс. по всей стране. За два года акции более 4 млн человек в 80 регионах страны приобрели значок «Красная гвоздика». Узнать, где именно получить значок в том или ином конкретном городе, можно на сайте инициативы гвоздика.рф. Кроме того, в 67 регионах действуют наши партнеры из Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» – его участники каждый день выходят на улицы городов и в парки, помогая нам распространять значки «Красная гвоздика», – отметила Круглова.

          По ее словам, собранные деньги за значки, направляются в фонд, и на них оказывается адресная помощь ветеранам.

          «Реализация значков – не единственный источник: мы получаем пожертвования через сайт, нам помогает ряд российских компаний, в том числе Сбербанк», – добавила Круглова.


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