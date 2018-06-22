В России прошли мероприятия в связи с Днем памяти и скорби

В пятницу, 22 июня, во всех регионах России отметили День памяти и скорби – 77 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны.

В Ростове-на-Дону волонтеры, работающие на ЧМ-2018 по футболу, утром 22 июня приняли участие в акции в честь Дня памяти и скорби, проектный менеджер дирекции по региональному развитию и взаимодействию с партнерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», передает ТАСС.

Акция проходила на набережной Дона. Все ее участники в четыре часа утра зажгли свечи памяти и посмотрели небольшой концерт.

В Москве ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла в Музее Победы на Поклонной горе.

«В России нет семьи, через которую не прошла бы война. В этот день мы вспоминаем не только своих родственников, но и каждого безымянного солдата. Десятки миллионов людей не вернулись домой. Пока мы бережно храним их имена, они останутся с нами. Вечная память и благодарность всем павшим в Великой Отечественной войне», – обратился к гостям директор музея Александр Школьник.

Почетный караул пронес «Свечу памяти» от храма Георгия Победоносца до парадной лестницы музея, где ее встретили ветераны, воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы, представители ветеранских комитетов и общественных организаций, а также москвичи, многие из которых пришли с детьми. После минуты молчания от главной «Свечи памяти» они зажгли свои свечи и возложили их к мемориалу в Зале Памяти и Скорби.

В Севастополе 22 июня завершился автопробег команды «Звездный Десант», приуроченный ко Дню памяти и скорби, передает Regnum.

«16 июня наша автоколонна стартовала из Москвы с остановками в Воронеже, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Краснодаре, после чего по Крымскому мосту мы прибыли на полуостров, где уже посетили Керчь, Симферополь и Ялту. И вот, наконец, мы добрались до Севастополя, где ночью возложили цвету к Монументу воинской славы», – рассказала капитан команды «Звездный Десант» Злата Чепурная.

В ночь на 22 июня на площади Нахимова у Мемориала героическим защитникам Севастополя жители города зажгли свечи и пустили в море бумажные кораблики в память о жертвах Великой Отечественной войны.

В Краснодарском крае состоялась Церемония перезахоронения останков красноармейца Алексея Панченко, который погиб в Ивано-Франковской области в 1944 году. Прах бойца захоронили на его малой родине – в станице Родниковской Курганинского района Кубани.

Как рассказал руководитель местного отделения «Юнармии» Алексей Кучеров, останки Алексея Панченко на КамАЗе с почестями доставили из местного музея к мемориалу «Скорбящая мать». Здесь состоялся траурный митинг, в котором приняли участие около 100 человек, в том числе поисковики и три поколения потомков погибшего героя. Затем останки были преданы земле с воинскими почестями.

Останки красноармейца были обнаружены в Ивано-Франковской области Украины в 2016 году. Личность погибшего удалось установить по номеру медали «За отвагу», которую вручили Алексею Панченко приказом № 8/н 62-го артиллерийского полка 8-й стрелковой дивизии 4-ого Украинского фронта от 7 июля 1943 года.

В Иркутске акцию «Свеча памяти» провели вечером, 21 июня. Мероприятие началось с траурного митинга у Мемориала славы «Вечный Огонь». Там волонтеры раздали листовки с текстом песни «Вставай, страна огромная...», ставшей одним из символов Великой Отечественной войны. Также состоялось возложение цветов, после чего присутствующие зажгли тысячу памятных свечей. А во время минуты молчания прозвучали 77 залпов (по количеству лет, прошедших с 1941 года) оружейного салюта.

Около 200 тыс. жителей Иркутской области прошли по фронтовым дорогам. Из них более половины не вернулись. Более 30 тыс. человек умерли от ран и болезней, полученных во время войны уже после Победы. Помимо Иркутска, акцию «Свеча памяти» провели жители Ангарска, Братска, Зимы, Тайшета, Усть-Илимска и других районов Приангарья.

Отметим, для поддержки героев войны благотворительный фонд «Память поколений» в 2016 году запустил акцию под названием «Красная гвоздика».

Как рассказала исполнительный директор фонда Екатерина Круглова, идея акции «Красная гвоздика» возникла в 2015 году, но для подготовки требовалось определенное время, поэтому впервые акция стартовала через год.

«Впервые россияне надели значки «Красная гвоздика» как символ деятельной помощи ветеранам ко Дню Победы в 2016 году, и тогда они распространялись только до Урала. Особенность «Красной гвоздики» заключается в том, что её нельзя получить бесплатно – только за пожертвование, причем эта символическая сумма в пересчете на миллионы значков, которые распространяются по всей стране, становится солидным вкладом в дело помощи ветеранам», – рассказала Круглова.

По ее словам в 2017 году акция «Красная гвоздика» стала всероссийской и теперь проходит в 80 субъектах России.

«В этом году число точек, в которых можно получить значок «Красная гвоздика» за пожертвование, более 50 тыс. по всей стране. За два года акции более 4 млн человек в 80 регионах страны приобрели значок «Красная гвоздика». Узнать, где именно получить значок в том или ином конкретном городе, можно на сайте инициативы гвоздика.рф. Кроме того, в 67 регионах действуют наши партнеры из Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» – его участники каждый день выходят на улицы городов и в парки, помогая нам распространять значки «Красная гвоздика», – отметила Круглова.

По ее словам, собранные деньги за значки, направляются в фонд, и на них оказывается адресная помощь ветеранам.

«Реализация значков – не единственный источник: мы получаем пожертвования через сайт, нам помогает ряд российских компаний, в том числе Сбербанк», – добавила Круглова.