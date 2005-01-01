В Киеве обокрали главу КС Литвы

В Киеве злоумышленники украли у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.

«Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами», – сообщил пресс-секретарь Нацполиции Тракало, передает «Украинская правда». Открыто уголовное дело по статье 185 УК («Кража»).

В полиции не назвали фамилию потерпевшего, однако источники в правоохранительных органах сказали, что кошелек украден у главы КС Литвы Дайнюса Жалимаса.

Отметим, что в январе Жалимас призывал исключить Россию из Совета Европы, так как она якобы нарушила Устав организации.

Напомним, несколько дней назад в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.