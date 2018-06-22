Бывшего вице-премьера Крыма осудили за взятку

Суд в Симферополе признал виновным бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина в получении взятки в особо крупном размере.

Казурин приговорен к 11,5 годам лишения свободыс отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

В феврале 2017 года бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, который курировал реализацию ФЦП, был арестован за получение взятки. Он обвинялся в том, что в 2016 году получил через посредника часть суммы от взятки в размере 27 млн рублей от одной из строительных фирм.