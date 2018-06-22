Бывшему замгендиректора компании-строителя Восточного предъявили обвинения

Александру Мордовцу, являвшемуся заместителем гендиректора компании «Спецстрой России», которая занималась строительством объектов космодрома Восточный, предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

В пятницу в Мосгорсуде рассматривается жалоба защиты на арест Мордовца, передает ТАСС.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки»).

Судья, объявляя постановление, добавил, что Мордовец подозревается также по ч. 5 ст.291 («Дача взятки»).

Ранее был вынесен приговор трем фигурантам дела о растрате при строительстве космодрома Восточный.