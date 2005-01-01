Россияне оценили перспективы команды Черчесова на ЧМ-2018

Четверть россиян уверены в выходе сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, 16% надеются на выход в полуфинал, а 14% уверены в победе в турнире, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Каждый четвертый россиянин (25%) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14%). Еще 16% ждут выхода в полуфинал, 9% полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14% (против 11% до начала мундиаля)», – передает РИА «Новости» материалы опроса.

По данным социологов, в числе фаворитов по-прежнему остаются сборные Бразилии и Германии, в победу которых верят соответственно 10% и 8% респондентов.



«За игрой сборных России и Египта следили 59% опрошенных: 57% смотрели игру дома или на работе, 1% – в кафе или баре, менее 1% – в фанзоне и в числе «счастливчиков» наблюдали за игрой на стадионе. Половина российских зрителей (51%) с самого начала верила в победу национальной команды», – говорится в материалах ВЦИОМ.



При этом молодежь реже прогнозировала положительный для россиян исход матча, чем люди старшего поколения (44% против 55% соответственно).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20 июня 2018 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.