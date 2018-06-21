Роструд посоветовал работодателям урезать рабочий день в жару

Продолжительность рабочего дня рекомендуется сокращать, когда температура воздуха превышает норму, сообщили в Роструде.

Продолжительность рабочего дня при отклонении температуры от нормы устанавливается СанПиНом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

Так, если воздух прогрелся до 28,5 градусов, рабочий день рекомендовано сократить на час, если до 29 градусов – на два, а если температура достигла 30,5 градусов – на четыре часа.

Для тех, чья работа связана с физическими нагрузками, рабочее время сокращается и при более низкой температуре – от 26,5 до 27,5 градусов.

В Роструде также отметили, что работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда: в жару надо поддерживать соответствующий температурный режим, позволять работникам делать перерывы, обеспечивать наличие в помещениях питьевой воды и аптечки.

Напомним, в ранее четверг МЧС предупредило о резком повышении температуры воздуха в Москве до плюс 30 градусов.