МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о резком повышении температуры воздуха до плюс 30 градусов.

Министерство разместило в Twitter экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях: «Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30С и выше».

Ведомство порекомендовало быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце и использовать одежду светлых тонов, головные уборы, а также пить больше воды.

Ранее сообщалось о погоде в Москве на четверг, 21 июня.