Блаттер рассказал о встрече с Путиным

Экс-глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о прошедшей встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Вчера вечером г-н Путин пригласил меня на встречу. Мы поговорили, в частности, вспоминали события 2 декабря 2010 года. Ему сообщили, что Россия получила право проведения чемпионата мира, и он сразу прилетел в Цюрих. Дальше мы говорили только о чемпионате мира», – передает ТАСС слова Блаттера.

Он рассказал также, что намерен посетить матч ЧМ между командами Бразилии и Коста-Рики, который пройдет 22 июня в Петербурге.

«Сегодня я улетаю в Санкт-Петербург, и уже оттуда отправлюсь домой», – сказал Блаттер.

Этим его посещение чемпионата ограничится. «Достаточно трехдневного визита. Знаете, когда я был президентом ФИФА, то за год летал по 200 тыс. км», – заявил Блаттер.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин провел частную встречу Блаттером, но о ее деталях в Кремле не сообщают. По словам пресс-секретаря, такого рода встречи у Путина периодически происходят.

Он рассказал также, что в четверг Путин проведет традиционное совещание с постоянными членами Совбеза, а также встретится с вновь избранным главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

«Президент сегодня в Москве, работает в Ново-Огарево. Мы традиционно информируем вас о вопросах, которые будут затрагиваться», – сказал Песков. Президент также «проведет много отдельных встреч с участниками совещания, что называется, по направлениям их работы».

Рабочий график главы государства на 21 июня также предполагает «пару внутренних совещаний».

«Публичной будет встреча Путина с Поздняковым, с президентом Олимпийского комитета России. Они давно планировали встретиться», – сказал Песков.