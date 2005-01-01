В Нацбанке Украины назвали сроки возможного дефолта по внешним долгам

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал, сколько еще Киев сможет расплачиваться по международным долгам за счет оставшихся финансовых резервов.

По его словам, для сохранения макрофинансовой стабильности необходим «дальнейший прогресс» в осуществлении структурных реформ, «предусмотренных программой сотрудничества Украины с МВФ», говорится в сообщении на сайте НБУ.

Напомним, в конце апреля власти Украины заявили о «серьезных проблемах» с внешними долгами. В 2018–2022 годах Украина должна выплатить в рамках долговых обязательств 64,2 млрд долларов, в том числе 35,5 млрд долларов по внутреннему и 28,7 млрд по внешнему.

В феврале стало известно, что госдолг Украины превысил 2 трлн гривен.