Власти Украины заявили о «серьезных проблемах» с внешними долгами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о проблемах правительства страны в части обслуживания внешних долгов.

«У нас сегодня есть серьезные проблемы с точки зрения обслуживания внешних долгов. Не мы с вами их брали, но мы с вами должны их обслуживать, мы должны их возвращать», – цитирует «Интерфакс-Украина» Гройсмана.

По его словам, с 2007-го по 2014 год госдолг Украины сформировался на уровне 60 млрд долларов. «46 млрд долларов за тот период, который я отметил. 46 млрд были одолжены извне, но ни Украина, ни украинцы этого не ощутили», – сказал премьер.

Он добавил, что в марте Украина заплатила 1,4 млрд долларов внешнего долга.

В феврале стало известно, что госдолг Украины превысил 2 трлн гривен.

В 2018–2022 годах Украина должна выплатить в рамках долговых обязательств 64,2 млрд долларов, в том числе 35,5 млрд долларов по внутреннему и 28,7 млрд по внешнему.