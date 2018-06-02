Российский клуб сделал предложение Роналду

Красноярский ФК «Енисей» предложил футболисту Криштиану Роналду войти в состав клуба.

«Дорогой Криштиану, мы все знаем. Мы предлагаем вам прославить ФК «Енисей» впервые», – написал клуб в Twitter.

Клуб также опубликовал фотографию, в которой сравнил условия, которые могут предложить футболисту клубы в Манчестере, Мадриде и Красноярске. В частности, в последнем варианте на кубках поставлен крест, предложен автомобиль «Жигули» и карта «Мир». Также размещены фото стадиона и жилья.

Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.



Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.

«Енисей» отреагировал на сообщения СМИ о том, что Роналду сообщил своим коллегам в мадридском «Реале» об уходе из клуба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Marca.

Отмечается, что в последние несколько недель Роналду не скрывал желание покинуть «Реал». По данным СМИ, судьбой футболиста уже заинтересовался французский «Пари Сен-Жермен».