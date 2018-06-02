Бабченко рассказал подробности операции СБУ

Журналист Аркадий Бабченко рассказал о том, что происходило и как он себя ощущал во время операции СБУ по инсценировке его убийства.

Бабченко рассказал, что в течение месяца до инсценировки он прожил «с осознанием того, что твоя смерть уже оплачена», написал он в Facebook.

По его словам, после того, как его привезли из морга, он обнял жену, при этом они оба ощущали «полное, абсолютное опустошение, мертвенное бесчувствие». «Жизнь твоя сломана в очередной раз и в очередной раз надо начинать все сначала, непонятно где, совершенно непонятно как, ты не знаешь, сколько проживешь, не знаешь сколько месяцев, лет, тебе ходить с охраной, не знаешь, когда тебе можно будет хотя бы просто жить с незадернутыми шторами и подходить к окнам, а твоей дочери просто играть на улице с другими детьми», – написал он.

Бабченко также написал, что их с семьей посадили «в тонированный минивэн», перевозили с одной конспиративной квартиры на другую, «корвалол и валерьянка уже не берут».

«Вы не представляете, через какой ад мне пришлось протащить своих близких, и не дай бог вам это представить и пережить», – написал он.

В пфтницу генпрокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы по теме инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Также Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.