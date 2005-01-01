Сербия оправдалась за отказ признавать Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич в интервью французскому изданию Monde объяснил, по какой причине республика не стала признавать Крым частью России.

«Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова», – приводит его слова РИА «Новости».

«Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» – добавил Вучич.

Сербский президент напомнил, как в 2014 году Белград не поддержал антироссийские санкции, хотя при этом четко заявляет о своих европейских амбициях. Он выразил надежду на то, что через пять-шесть лет – ко вступлению Сербии в ЕС – отношения Европы и России полностью изменятся.

Кроме того, Вучич заявил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу. «Французский президент сказал то же самое, что Россия – дружественная страна», – напомнил он.

Вучич подчеркнул, что Сербия хочет укреплять сотрудничество с Россией, а с военной точки зрения – придерживаться нейтралитета.

«Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций», – добавил президент республики.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.