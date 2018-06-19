Норвегия инициировала спор с США из-за пошлин на сталь

Осло обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с Вашингтоном о пошлинах на сталь и алюминий, сообщила пресс-служба ВТО, пояснив, что такой запрос означает официальное инициирование торгового спора.

«Норвегия запросили в ВТО консультации по спору с США, касающемуся американских пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия. Эта просьба была распространена 19 июня среди членов ВТО», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Норвегия заявляет, что пошлины США на 25% и 10% на импортируемую продукцию из стали и алюминия не соответствуют положениям соглашения ВТО по тарифам и торговле от 1994 года и Соглашения о защитных мерах.

Консультации позволяют обсудить вопрос и найти решение без перехода к дальнейшему разбирательству. Однако если консультации не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней жалующаяся сторона получит право попросить о создании панели арбитров, отмечает ВТО.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками.

Решение США оспаривает в ВТО и Европейский союз. Брюссель сформировал обширный список категорий американских товаров, на которые могут быть наложены ответные пошлины в размере от 10% до 50%. В этот список, в частности, попали такие символичные для США джинсы Levi's, мотоциклы Harley-Davidson и американские спиртные напитки.