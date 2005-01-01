Капитан сборной Мексики остался без приза из-за санкций США

Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не получит приз лучшего игрока матча чемпионата мира 2018 года из-за попадания в черный список минфина США, передают американские СМИ.

Как пишет New York Times, Маркес попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом. Ограничительные меры были введены и против связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя, передает ТАСС.

В минфине США подчеркнули, что футболист имел «давние связи с Эрнандесом» и якобы представлял интересы картеля. Финансы Маркеса в США были заморожены, а виза аннулирована. По американским законам из-за санкций ни один гражданин США или компания не могут иметь связей с Маркесом.

Приз лучшего игрока матча чемпионата мира вручает международная корпорация Anheuser-Busch InBev, которая избегает упоминания названий своей продукции с Маркесом.

Из-за санкций 39-летнему защитнику запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров чемпионата мира – 2018.

В Федерации футбола Мексики отметили, что капитана национальной команды пришлось разместить в одноместном номере (игроки живут по два человека), где отсутствует продукция компаний США, а если Маркес не сможет избежать общения с американцами, то его переселят.

«Мы серьезно относимся к санкциям властей и сделали все, чтобы не нарушать законы США», – отметили в федерации, имеющей деловые интересы в США.

В Международной федерации футбола (ФИФА) также подчеркнули, что не намерены нарушать закон о санкциях США.

В воскресенье сборная Мексики обыграла действующего чемпиона мира команду Германии со счетом 1:0.

На 74-й минуте на поле вышел Маркес, который стал третьим в истории футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.