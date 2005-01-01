Госдума утвердила повышение пошлин на загранпаспорта

Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации с 3,5 до 5 тыс. рублей.

Закон также подразумевает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации для граждан младше 14 лет – с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, передает ТАСС.

Кроме того, установлен размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств. Так, если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из материалов на пластиковой основе нового поколения, пошлина составит 1,5 тыс. рублей. За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, из тех же материалов нужно заплатить 3 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета на более чем 42% от фактических затрат МВД.

«Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тыс. рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», – говорится в записке.

Напомним, в апреле правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца.

В сентябре 2017 года сообщалось, что МВД разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят сократить сроки оформления и выдачи россиянам загранпаспортов.