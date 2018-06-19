Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море

Большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенг» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели антитеррористические учения в Восточно-Китайском море, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

«В ходе учения морпехи во взаимодействии с экипажами кораблей тренировались отражать атаки малоразмерных скоростных целей, совершенствовали организацию охраны и обороны кораблей при прохождении узких участков акватории и проливных зон», – передает РИА «Новости» слова Воскресенского.

После окончания учений «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» на ходу дозаправились водой и топливом от танкера «Печенга» в Восточно-Китайском море.

Напомним, 4 июня глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что эсминец «Быстрый» и большой десантный корабль «Николай Вилков» провели артиллерийские стрельбы в Японском море.