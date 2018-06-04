Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Эсминец «Быстрый» и большой десантный корабль «Николай Вилков» провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Воскресенский сообщил, что «Быстрый» провел «две артиллерийских стрельбы на подавление невидимых береговых целей». Цели были замаскированы или скрыты рельефом местности, передает РИА «Новости».

Эсминец уничтожил цели, «имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника».

БДК в рамках учений по организации ПВО вел огонь по «воздушной цели», а также по «надводному боевому кораблю противника».

Кроме того, в рамках учений артиллерия уничтожила плавающую мину.

Корабли сдавали курсовую задачу К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению).

В апреле крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море.