Найдены новые доказательства наличия воды на Луне

По мнению японских исследователей, на Луне есть скрытые запасы воды, которых будет достаточно для обеспечения потребностей потенциальных колонистов.

Объектом исследования японских ученых стал лунный метеорит, найденный в пустыне на северо-западе Африки. Исследователи отмечают, что найденный метеорит содержит моганит – минерал, для формирования которого требуется вода. Подобный элемент в лунной породе исследователи встречают впервые, сообщает «Ридус».

«Наличие моганита очень сильно намекает на то, что на Луне имеется водная активность», – полагают ученые.

Исследователи предположили, что этот минерал сформировался перед тем, как камень достиг Земли. Вероятно, минерал образовался в результате испарения воды с поверхности Луны в регионе под названием Procellarum KREEP terrane.

По мнению экспертов, обнаружение моганита доказывает, что лед на Луне может располагаться где-то в средних и низких широтах. Некоторые исследователи предполагают, что залежи льда могут быть на обратной стороне Луны, о которой астрономам мало что известно. Другие ученые предполагают, что больше всего воды находится вокруг полюсов спутника Земли.

«Мы впервые может предоставить прямое доказательство наличия водного льда в лунном минерале. Если же говорить о недрах, то очень много воды может оставаться там в виде льда, поскольку лед защищен от воздействия прямых солнечных лучей», – отметили исследователи.

Долгое время ученые предполагали, что на Луне нет воды, однако в ходе исследований выяснилось, что вода на спутнике может присутствовать в виде льда.

Отметим, что ранее россиянам пообещали два редких астрономических явления за одну ночь.