Россиянам пообещали два редких астрономических явления за одну ночь

Великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение смогут наблюдать жители России в ночь на 28 июля, сообщил начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Великое противостояние Марса – период наиболее тесного сближения Земли и Марса, происходящий раз в 15–17 лет. Полное лунное затмение случается, когда Луна полностью входит в тень Земли. В последний раз это произошло 31 января 2018 года, передает РИА «Новости».

«Эти события сами по себе не такие редкие, но их совпадение – явление, заслуживающее внимания. Последний раз подобное происходило почти 200 лет назад. Наблюдать за этими астрономическими явлениями можно будет в любой точке России, для этого не понадобится никакого специального оборудования», – сказал Лапин.

По его словам, 27 июля ожидается самое продолжительное в XXI веке лунное затмение, полная фаза которого составит более часа.

«Земля и Марс сближаются каждые два года, но эти противостояния бывают на разных расстояниях – оно может варьироваться от 55 млн километров до более 100 млн километров. Сейчас расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 млн, такое случается редко», – отметил Лапин.

По его словам, для наблюдения за редким астрономическим феноменом не понадобится специальных устройств и приборов.

«Полная Луна примерно на час с небольшим исчезнет из поля зрения, когда она войдет в земную тень. В это время нужно будет постараться рассмотреть красную звездочку невысоко над горизонтом в той стороне, где будет происходить лунное затмение. Это будет Марс», – сказал сотрудник Нижегородского планетария.

Он уточнил, что противостояние Марса можно будет наблюдать в течение нескольких недель.

Напомним, 2 марта в Московском планетарии рассказали, что первое из двух полнолуний, которые должны произойти в марте, наступило утром в пятницу, такое довольно редкое совпадение принято называть «голубой Луной».