В России придумали «легочную пломбу»

Отдел нанобиоматериалов и структур Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НБИКС – нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные науки и технологии) разработал уникальный полимерный материал, который медики готовятся применять в качестве «легочной пломбы» при лечении больных туберкулезом.

Как заявил заведующий отделом хирургии Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Казбек Токаев, идея заказать физикам создание необходимого материала возникла в ходе работы над совершенствованием методов хирургического вмешательства при лечении деструктивного туберкулеза, пишут «Известия».

«С этой задачей мы и пришли в Курчатовский институт. Там в результате серии исследований и экспериментов, специально для решения наших задач создали композит. Он состоит из двух полимеров с нужными физико-механическими и биологическими свойствами и устраивает нас по срокам биоразложения», – рассказал Токаев.

Материал удалось создать на базе полимера полилактида, которому при помощи спецтехнологий придана пористая структура. Композит оказался также хорош для применения в качестве полимерной основы, на которой выращиваются живые клетки. Возможно, со временем удастся его использовать и в этом качестве.

В настоящий момент в НМИЦ ФПИ ведутся доклинические испытания нового композита на лабораторных животных, по оценке Казбека Токаева, до начала применения созданного материала в клинической практике над ним придется поработать еще около двух лет.

По его словам, новый материал будет широко применяться не только при лечении туберкулеза, но и в онкологии.

Напомним, 13 июня сообщалось, что ученые из России и Китая разработали «рецепт» нового сверхтвердого материала, который прочнее и удобнее в использовании, чем победит – главный сплав обрабатывающей металлургии.