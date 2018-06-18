Япония назвала учения Южной Кореи у спорных островов неприемлемыми

Власти Японии выразили протест в связи с начинающимися в понедельник южнокорейскими учениями у спорных островов Токто (Такэсима).

В двухдневных учениях будут принимать участие эсминец «Янманчхун», самолет-разведчик P-3C, вертолеты UH-60 «Блэкхок», истребители F-15K. Южнокорейские морпехи отработают высадку на остров, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Японские СМИ сообщают, что Токио потребовал от Сеула отказаться от учений, назвав их «неприемлемыми».

Токто контролируются Южной Кореей, но Япония считает их своей территорией. Токио предлагал решить спор в Международном суде ООН, но Сеул отказался. Южнокорейские учения в районе этих островов проходят дважды в год с 1986 года.

В феврале правительство Японии направило протест Южной Корее в связи с изображением на едином флаге двух Корей островов Токто.