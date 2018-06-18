«Правый» кандидат победил на президентских выборах в Колумбии

Победителем на президентских выборах в Колумбии стал кандидат от правых сил Иван Дуке, свидетельствуют данные национального избирательного совета страны.

Он набирает 53,97% голосов, его соперник Густаво Петро – 41,81%. Подсчитано 99,8%, передает РИА «Новости».