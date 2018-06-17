В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 прошло в японской префектуре Гумма на острове Хонсю.

Очаг землетрясения находился на глубине 20 км под поверхностью земли, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Напомним, в ноябре на востоке Японии произошло землетрясение силой 7,3, была объявлена угроза цунами, жителей прибрежных районов призвали эвакуироваться.

В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами, высота которого доходила до 15 метров и выше.