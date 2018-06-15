Названа дата поставки газа проекта «Ямал СПГ» в Испанию

«Ямал СПГ» совершит первую поставку сжиженного природного газа в Испанию 21, сообщили в испанской компании Gas Natural Fenosa.

Танкер с СПГ должен будет зайти в порт муниципалитета Мугардос в Галисии. «По этому случаю в следующий четверг состоится небольшой торжественный акт», – сказали в Gas Natural Fenosa, передает ТАСС.

Груз планируется доставить танкером «Федор Литке», отметили в компании.

В марте сообщалось, что Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах, что свидетельствует о зависимости региона от своего восточного соседа.